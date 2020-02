Dois homens são mortos a tiros com diferença de minutos no Bairro João Cabral, em Juazeiro do Norte

Dois homens foram mortos a tiros na madrugada desta quinta-feira (27), no Bairro João Cabral, em Juazeiro do Norte. Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido por quatro homens em duas motocicletas.

De acordo com o relato de testemunhas, os homicídios aconteceram em sequência, com diferença de cerca de 10 minutos. As vítimas foram identificadas como sendo Jefferson Batista, de 24 anos, com antecedentes criminais por violência doméstica, e Girlanio Lima Soares Souza, de 30 anos, sem antecedentes.

Batista foi morto na rua em que morava, a poucos metros de sua residência, e Souza foi assassinado algumas ruas depois, ainda no Bairro João Cabral.

Tiros nas paredes

“Acordei assustado, com medo. A criança no quarto. Foram mais de 20 tiros. Não conhecia o rapaz, ele morava aqui tinha uns 3 meses”, conta o comerciante Leandro Oliveira, que mora em uma das ruas em que o crime aconteceu.

Marcas de tiros na parede de uma das residências Lorena Tavares/SVM

Leandro teve as paredes e o portão de sua casa atingidos por tiros. A situação também aconteceu em outras duas residências. “Tenho muito medo de sair”, afirma.

O Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte investiga o duplo homicídio.