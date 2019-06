Dois homens são executados a tiros dentro de residência em Jijoca de Jericoacoara

Dois homens foram assassinados a tiros, na madrugada desta quarta-feira (5), no município de Jijoca de Jericoacoara.

O Sistema Verdes Mares apurou com a Polícia Militar que, um grupo armado invadiu uma casa localizada no Bairro Baixio e executou com vários tiros duas pessoas.

A primeira vítima foi atingida na cabeça, no peito e nas costas. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da residência.



O segundo suspeito tentou fugir, porém foi perseguido e morto. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional de Sobral, na Região Norte, mas morreu a caminho da unidade hospitalar.



Crimes na Vila de Jericoacoara



A polícia reforçou que o crime tem relações com briga de facções criminosas no município de Jijoca de Jericoacoara. A dupla também realizava assaltos constantes contra moradores, comerciantes e turistas na Vila de Jericoacoara. Até a manhã desta quarta-feira, ninguém havia sido preso.