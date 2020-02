Dois homens são encontrados mortos no bairro Genibaú, em Fortaleza

Dois homens foram encontrados mortos, na madrugada deste domingo (16), no cruzamento das ruas Boa Esperança com a Rua Tailândia, no bairro Genibaú, em Fortaleza. Ninguém foi preso.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas, identificadas como João Ricardo Pereira Gomes, de 41 anos, e Jefferson Rodrigues dos Santos, 30 anos, foram encontradas pela Polícia já sem vida.

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foi ao local para fazer os primeiros levantamentos do crime. O caso será investigado pela 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).