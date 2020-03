Dois homens são encontrados mortos com marcas de tiros em mangue na Grande Fortaleza

Dois homens foram encontrados mortos com marcas de tiros em um mangue na Rua Santa Maria, no bairro Sítios Novos, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (9). Segundo moradores da região, as vítimas foram executadas em um lixão próximo ao mangue, foram queimadas e, em seguida, enterradas em uma cova rasa.

Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Antônio Mário Rodrigues da Silva, de 30 anos, com passagens pela polícia por tráfico de drogas e homicídio; e Antônio Gerônimo Mendes do Nascimento, 28 anos, sem antecedentes criminais, foram encontrados com marcas de tiros.

Moradores ouviram vários tiros durante a madrugada e, ao amanhecer o dia, encontraram os corpos no local. O caso será investigado pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia.