Dois homens são assassinados em intervalo de três horas em Maranguape 

Dois homens foram assassinados na tarde deste sábado (6) no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. Os crimes ocorreram em um intervalo de três horas.

O primeiro homicídio foi registrado no bairro Outra Banda, por volta de 14h30. Suspeitos armados efetuaram disparos contra Francisco Jeová Marcelino da Silva, 21 anos. Eles fugiram após o crime.

Francisco Jeová chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde na região, mas morreu no local.

O segundo homicídio ocorreu no fim da tarde deste sábado, às margens da CE-065, próximo à comunidade de Gereraú. Antônio Emanuel Menezes de Abreu, 34 anos, foi morto com disparos de arma de fogo. Os suspeitos também fugiram do local após o crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga ambos os casos. Policiais estão em diligências em buscas dos suspeitos.

A SSPDS, no entanto, não informou se os homicídios estão relacionados.