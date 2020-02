Dois homens rendem segurança de loja e roubam celulares, no Centro

Dois homens suspeitos renderam o segurança de uma loja, no Centro, e levaram aparelhos celulares do mostruário. Em vídeo, capturado a partir de câmeras de segurança do comércio, um homem sai da loja com uma mochila cheia do que, provavelmente, são os pertences da loja. As informações foram repassadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Veja vídeo:

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que as primeiras apurações acerca de um roubo cometido em uma loja, no Centro de Fortaleza – Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4) – estão a cargo do 34° Distrito Policial (DP). “A Polícia Civil utiliza imagens de câmeras de segurança nas investigações”, diz.