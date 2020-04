Dois homens rendem motoristas na Aldeota e roubam carros; vídeo

Motoristas foram rendidos por dois homens armados e tiveram seus carros roubados no bairro Aldeota, na manhã desta quinta-feira (30). Uma câmera de segurança flagrou uma das ações, ocorrida por volta das 5h42, no cruzamento da rua Monsenhor Catão com a rua Padre Antônio Tomás.



Um homem de 20 anos foi preso e uma adolescente de 16 anos foi apreendida pela Polícia Militar, horas após o crime. Um terceiro suspeito conseguiu fugir e segue foragido.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sávio Modesto da Silva e um cúmplice renderam a primeira vítima na saída de um condomínio, quando o motorista retirava o carro da garagem. No momento da ação, os suspeitos ainda tentaram abordar um carro que trafegava na via, porém desistiram após o condutor conseguir fugir.

Segundo a SSPDS, depois de roubar o primeiro veículo os homens seguiram até uma rua da região, rederam outro motorista, abandonaram o primeiro carro e levaram o outro. O segundo veículo também foi abandonado em seguida.



Prisão dos suspeitos

Através da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), policiais militares foram informados sobre uma possível rota de fuga dos suspeitos e fizeram buscas na área. Sávio foi localizado na Comunidade dos Trilhos, após ser identificado pelas características repassadas pelas vítimas.

Antes de ser abordado pelos PMs, Sávio entregou um objeto para uma adolescente de 16 anos, que escondeu dentro de uma lixeira. Ao localizar o material, a polícia descobriu que se tratava de um revólver, que foi apreendido.

Sávio e a adolescente foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Na unidade policial, o homem, que já tem antecedentes quando menor a um ato infracional por receptação, foi autuado por roubo. Já a adolescente, recebeu um ato infracional análogo ao mesmo crime.

A polícia continua realizando buscas na região para tentar capturar o outro homem que aparece nas imagens do roubo.