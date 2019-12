Dois homens morrem e um fica ferido em acidente de carro na CE-060, em Iguatu

Dois homens morreram e um ficou ferido em um acidente de carro na rodovia estadual CE-060, no município de Iguatu, no interior do Ceará, na manhã desta terça-feira (17). De acordo com a polícia, as vítimas voltavam de uma pescaria pelo sítio Umburana quando o motorista perdeu o controle do veículo ao passar por uma curva.

Uma das vítimas que morreu foi identificada como Daniel José de Souza, 30 anos. A outra pessoa morta aguarda reconhecimento. O homem que ficou ferido foi socorrido em estado grave para um hospital na região. O carro ficou completamente destruído.