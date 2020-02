Dois homens e um adolescente são capturados após tentativa de latrocínio contra agente penitenciário

Dois homens e um adolescente, de 17 anos, foram capturados pela polícia após se envolverem em uma tentativa de latrocínio contra um agente penitenciário, no último domingo (23), na Rua Thompson Bulcão, no bairro Luciano Cavalcante. A prisão foi realizada na quarta-feira (26), mas foi divulgada apenas no fim da tarde desta quinta-feira (27) pela Secretaria de Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Após trocar tiros com o trio, o agente foi socorrido e os suspeitos fugiram até serem capturados.

O veículo utilizado pelo grupo na ação foi abandonado em uma rua no bairro Edson Queiroz e encontrado pela Guarda Municipal com vestígios de sangue.

Captura

Após diligências na região, os policiais apreenderam o adolescente, e prenderam outros dois maiores identificados como Breno Rodrigo Alves Souza, de 25 anos, e José Magno Natividade da Silva, de 27.

O primeiro responde por tráfico de drogas e o segundo por homicídio, roubos consumados e tentados, associação criminosa e disparo de arma de fogo.

Os três foram autuados em flagrante por tentativa de latrocínio e associação criminosa. Os maiores ainda foram indiciados por corrupção de menor.

A 11ª Delegacia do DHPP investiga o caso e ainda está à procura de mais um suspeito envolvido no crime.