Dois homens assassinados em Santa Quitéria

Dois homens foram mortos na manhã deste sábado (26), no município de Santa Quitéria, interior do Ceará. As vítimas foram identificadas como Antônio Diego Lima Cordeiro e Alexandre Silva de Mesquita. Ambos os corpos foram encontrados na localidade de Campo Novo.

Conforme nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma motocicleta, que pertencia a Antônio Diego, foi encontrada próximo ao local do crime. Até o fim da tarde deste sábado nenhum suspeito pelo crime havia sido capturado e as diligências permaneciam em andamento.

A Pasta também informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local do crime e realizaram os primeiros levantamentos acerca do fato.