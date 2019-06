Dois estrangeiros, uma cearense e uma piauiense foram presos pela PF do Ceará ao tentar tirar visto

Dois supostos casais, com estrangeiros da Itália e Guiné-Bissau, foram presos e vão responder por falsidade ideológica após tentar obter visto de autorização de residência no Estado com a Polícia Federal do Ceará (PF-CE). Um italiano de 71 anos, e uma mulher de 29 anos, natural de Esperantina, Piauí, foram presos nesta segunda-feira (10), em Fortaleza.

Na última quarta (5), um homem de Guiné-Bissau, de 35 anos, e uma cearense, de 26 anos, foram presos pelo mesmo crime.

De acordo com a PF, eles “prestaram declarações falsas perante a Delegacia de Polícia de Imigração com o objetivo de obter o visto de autorização de residência”.

Os policias constataram que havia informações inverídicas nas declarações de união estável, de locação de imóvel e endereço.

Os supostos casais vão responder por crime de falsidade ideológica, com pena de reclusão de um a cinco anos, informou a PF..