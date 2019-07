Dois empresários presos no Ceará sob suspeita de fraude e sonegação fiscal serão soltos

Os empresários Surama Geleilate e Emílio Charles Geleilate, alvos da operação 'Créditos Ilusórios' e presos nessa quinta-feira (19), em Fortaleza, sob suspeita de fraude e sonegação fiscal milionária devem ser soltos. O pedido de habeas corpus impetrado pela defesa da dupla foi aceito no plantão do Tribunal de Justiça do Maranhão, estado onde a operação foi deflagrada.

A 1ª Vara Criminal de São Luís foi responsável por expedir 23 mandados de prisão temporária e 32 mandados de busca e apreensão nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Ceará, devido aos crimes cometidos contra os cofres públicos do Maranhão. Conforme a investigação, Surama e Emílio estão envolvidos no esquema que deu prejuízo de, aproximadamente, R$ 70 milhões.

Mantidos em cárcere na Delegacia de Capturas, em Fortaleza, Surama e Emílio foram presos temporariamente por supostamente integrarem uma organização criminosa que se utiliza de empresas de 'fachada' com a finalidade de criar créditos fiscais fictícios para sonegar tributos em grandes operações comerciais.

Para conseguir a soltura, a defesa da dupla destacou que eles já foram devidamente interrogados pelas autoridades policiais e pelo representante do Ministério Público. No pedido de habeas corpus há que a prisão é desnecessária porque os fatos investigados são de 2015 a 2017, assim não havendo possibilidade da destruição de provas ou qualquer ato que prejudique as investigações por parte dos investigados.

O TJ do Maranhão estabeleceu uma série de medidas cautelares ao expedir os alvarás de soltura, entre elas: os suspeitos devem comparecer periodicamente à Justiça, estão proibidos de se ausentar da Comarca de Fortaleza e proibidos de manter contato com as testemunhas do caso. Os advogados Leandro Vasques e Bruno Queiroz informaram que vão buscar agilizar os tramites para que a dupla seja solta ainda neste sábado (20).