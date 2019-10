Dois caminhões com 290 quilos de drogas são apreendidos pela PRF em Acaraú e Coreaú

Dois caminhões com uma carga total de 290 quilogramas de drogas foram apreendidos neste sábado (26), em Acaraú e Coreaú, em flagrantes da Polícia Rodoviária Federal.

Em Acaraú, um caminhão foi abordado pelos agentes por volta das 8h30, no quilômetro 5 da BR-403. Ao perceberem o nervosismo do motorista, os policiais fizeram buscas no caminhão e descobriram 150 tabletes de pasta base de cocaína num fundo falso do compartimento de cargas. O condutor, de 43 anos, foi preso por tráfico de drogas.

A segunda ocorrência aconteceu às 12h15, em Coreaú, na Região Metropolitana de Sobral. Uma outra equipe da PRF deu ordem de parada a um caminhão e acabou encontrando em um espaço oculto do veículo 140 tabletes de cocaína, cada um deles pesando um quilograma. Os agentes identificaram que o motorista já possuía antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes. Ele foi detido pelo mesmo crime.

Os dois caminhoneiros foram levados à Superitendência da Polícia Federal, em Fortaleza, onde foi feito o flagrante.