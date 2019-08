Dois assaltantes invadem fórum em Lavras da Mangabeira e roubam armas e processos

Homens armados renderam funcionários, roubaram armas e processos do Fórum Desembargador Stênio Leite Linhares, em Lavras da Mangabeira, centro-sul do estado, na tarde de quinta-feira (8). Os três processos levados são relativos à mesma pessoa, que responde por homicídio e tem mandados de prisão em aberto.

Segundo informações da Polícia Militar no município, que foi acionada ao local, os assaltantes renderam o vigilante e outros dois funcionários que estavam no Fórum. De acordo com as testemunhas, a ação aconteceu de forma rápida. Os criminosos se dirigiram diretamente aos arquivos. Ninguém ficou feridona ação.

A Polícia Militar não divulgou calibre e quantidade de armas levadas e realiza busca localizar suspeitos.