Dois adolescentes são apreendidos e homem é preso após cruzarem com polícia durante assalto

Dois adolescentes foram apreendidos e um homem foi preso após cruzarem com um carro de polícia durante uma tentativa de assalto a um motorista de aplicativo na Rua Ismael Pordeus, no Bairro Vicente Pizón, na noite desta sexta-feira (22).

Conforme o condutor do carro, que não terá a identidade revelada, ele foi abordado pelos trio depois de deixar um passageiro no local. “Eles pararam na minha frente armados e já foram adentrando no carro”, afirma.

Conforme a vítima, quando iniciou o trajeto uma viatura da polícia cruzou na frente do carro e o homem fez sinal para a polícia. “ Quando os policiais abordaram eles encontraram o material”, relembra.

Polícia apreendeu duas facas e uma pistola falsa. Os três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foram autuados.