Dois adolescentes são apreendidos com moto roubada no Vila União

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos com uma moto roubada, na noite desta quinta-feira (9), no Bairro Vila União, em Fortaleza. A motocicleta estava com a placa adulterada coberta por adesivos.

A Polícia Militar abordou a dupla durante um patrulhamento na rua Lauro Vieira Chaves, após perceberem os jovens na moto em atitude suspeita

Os dois jovens foram revistados e, quando os agentes realizaram a consulta da placa do veículo em que eles estavam, foi constatado que a placa estava adulterada.

Para os policiais, os adolescentes disseram que adquiriram a motocicleta por R$ 700 sem saber que ela era roubada. Eles também afirmaram não ter percebido a presença de fitas adesivas coladas sobre a numeração da placa. No momento da abordagem, um deles disse que estava ensinando o amigo a pilotar a moto.

O militares da 2ª Companhia do Comando de Policiamento de Ronda e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) levaram os dois adolescentes para a Delegacia da Criança e do Adolescente, que é a unidade responsável pelas investigações do caso.