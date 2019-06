Dois adolescentes são apreendidos após tentativa de assalto a policial; um deles foi baleado

Uma equipe da Polícia Militar apreendeu dois adolescentes após a tentativa de assalto a um policial que estava de folga, na Rua Alemanha, no Bairro Vila Betânia. O caso aconteceu por volta das 20h desta terça-feira (4). Durante a ação criminosa, uma pessoa que passava pelo local reagiu e atirou nos suspeitos, atingindo um deles.

De acordo com a Polícia Militar, os dois tentaram levar o carro e pertences do agente que estava na calçada de casa. Uma pessoa viu e atirou na direção dos adolescentes. Após um deles ser atingido por um dos disparos, a dupla fugiu do local e foi apreendida por uma equipe do Batalhão do Raio que passava pela região.

Durante a fuga, a dupla caiu da motocicleta e os dois tiveram ferimentos. Os adolescentes foram levados pelos agentes para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.