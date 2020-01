Discussão em jogo de futebol pode ter levado a homicídio em Juazeiro do Norte, diz polícia

A Polícia Civil investiga se o assassinado de um homem, na tarde deste domingo (12), foi provocado após uma discussão durante uma partida de futebol no sábado (11). O caso foi registrado no bairro Antônio Vieira, em Juazeiro do Norte, a 491 km de Fortaleza.

Segundo a polícia, a vítima identificada como José Antônio da Silva, conhecido na região como “Zé Pezim”, estava dentro de sua residência, quando foi chamada por um homem. Ao sair de casa para atender ao chamado, “Zé Pezim” foi atingido por vários tiros.

O suspeito fugiu em uma moto. Zé Pezim chegou a ser socorrido para o Hospital Regional do Cariri, mas morreu minutos depois de dar entrada na unidade hospitalar.

Ainda de acordo com a polícia ele não possuía antecedentes criminais.

Até a manhã desta segunda-feira (13), ninguém foi preso.