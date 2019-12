Discussão em bar de Tamboril resulta em homicídio; suspeito é preso em flagrante

Um homem foi morto a facadas durante uma briga em um bar no Centro de Tamboril, no interior do Ceará. Pedro de Oliveira Jacaúna Filho, de 38 anos, ainda foi levado a um hospital, mas não resistiu. O caso aconteceu nesta quarta-feira (11).

A Polícia Militar foi acionada no momento da discussão entre dois homens. Chegando ao bar, contudo, testemunhas relataram o homicídio que tinha acabado de acontecer ali.

O suspeito fugiu em seguida, mas foi encontrado horas depois ainda com a faca utilizada no crime. Bruno Castro Fernandes, de 26 anos, confessou o homicídio. Ele já tinha passagens pela polícia por corrupção de menores.

O suspeito foi levado à Delegacia Regional de Crateús e deve responder por homicídio doloso.