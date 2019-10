Dez armas de fogo são apreendidas pelo BPMA durante operação contra caça ilegal em Sobral

Dez armas de fogo e duas armas brancas foram apreendidas, nesta terça-feira (8), após uma operação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) contra a caça ilegal na Região Norte do Ceará. Os trabalhos policiais aconteceram no Distrito de Patos, no município de Sobral.

De acordo com a polícia, a apreensão ocorreu quando os militares da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) realizavam operação de combate à caça na região. Alguns indivíduos, em atitude suspeita fugiram depois de perceberem a presença do BPMA na região.



Após realizar investigações na localidade, foram achadas dez espingardas tipo “socadeira” e quatro aves mortas, provenientes de caça.

Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia Regional de Sobral, unidade responsável pela área onde ocorreu o fato, para os procedimentos cabíveis.