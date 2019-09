Um detento, identificado como Francisco das Chagas Paula Silva, de 38 anos, foi encontrado morto dentro de uma cela da Cadeia Pública de Guaraciaba do Norte na manhã deste sábado (21).

De acordo com Valdemiro Barbosa, presidente do Sindicato dos Agentes e Servidores Públicos do Sistema Penitenciário do Ceará (Sindasp-CE), o corpo de Francisco das Chagas foi encontrado por volta das 6 horas da manhã, quando agentes penitenciários iniciaram a vistoria rotineira na cadeia. Segundo Barbosa, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) encaminhou o corpo do detento a Coordenadoria de Medicina de Legal (Comel) de Sobral e que as causas da morte serão investigadas.

A vítima, afirmou Valdemiro, era natural do Município de Carnaubal e respondia pelo crime de violência doméstica.