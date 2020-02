Despachantes de cartório clandestino são detidos durante operação no bairro Maraponga

A 1ª fase da Operação Subscriptio realizada na sexta-feira (21) resultou na apreensão de vários objetos utilizados em atividades cartorárias no bairro Maraponga. Cinco despachantes foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos e liberados em seguida. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (27) pela Secretaria da Segurança Pública.

De acordo com a SSPDS, as investigações iniciaram em 2019 a partir de denúncias que indicavam a existência de um cartório em Fortaleza que atuava de forma clandestina no bairro Maraponga. De posse das informações, os policiais civis chegaram no estabelecimento e econtraram cinco despachantes trabalhando. Os cinco foram levados para 11º Distrito Policial para prestar esclarecimentos e foram liberados.

Foram apreendidos no local selos, carimbos, cartões de autógrafos e de reconhecimento de firma, dinheiro em espécie, dentre outros objetos utilizados no exercício de atividades cartorárias. Havia documentos de Fortaleza e de Mulungu, cidade do interior.

A Polícia Civil investiga a participação de outros envolvidos.