Desempregado é assaltado por falso empregador ao ir para entrevista de vaga divulgada na internet

Um homem de 26 anos, que não teve a identidade revelada, foi assaltado por um falso empregador ao ir para uma entrevista no Bairro Mondubim, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira (28). A vítima, que está desempregada, havia encontrado a vaga em um anúncio nas redes sociais.

Conforme a Polícia Militar, há cerca de dois dias o jovem passou a ter contato com o suspeito, que dizia ser dono de um restaurante e anunciava vaga de emprego para auxiliar de cozinha. A vítima enviou currículo e recebeu a informação que participaria de uma seleção na tarde desta quinta-feira.

Durante o trajeto na rua do local combinado o jovem recebeu uma ligação do suspeito, que quis confirmar a identidade do jovem. Antes dele chegar no endereço da suposta entrevista de emprego foi abordado pelo criminoso, que o ameaçou com uma arma de fogo e levou seu aparelho celular.

O jovem registrou um Boletim de Ocorrência no 34º Distrito Policial. O suspeito não foi capturado.