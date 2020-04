Delegado do Ceará vítima de acidente em Mossoró/RN é transferido para hospital de Fortaleza

O delegado André Cícero Firmino da Silva, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), foi transferido para um hospital particular de Fortaleza nessa quarta-feira (1). O agente havia sofrido um capotamento em Mossoró, no Rio Grande do Norte (RN), na tarde do último domingo (29), e, desde então, estava internado em uma unidade de saúde, no município onde ocorreu o acidente. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o traslado de André Firmino foi feito por meio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

O delegado estava internado no Hospital Regional Tarcísio Maia, no bairro Aeroporto, em Mossoró, onde foi socorrido após o acidente. Agora, ele está sob os cuidados da equipe médica de um hospital particular de Fortaleza. A equipe de reportagem solicitou informações sobre o estado de saúde de André, mas, até a publicação desta matéria, não obteve resposta.

Capotamento

André Cícero sofreu o acidente ao perder o controle do veículo que estava conduzindo na rodovia BR-304, em Mossoró. De acordo com a Polícia, o delegado viajava do Rio Grande do Norte, onde participou do aniversário do filho, para sua residência, na capital cearense.

Após o capotamento, o veículo dirigido pelo agente ainda se chocou contra o muro de uma fábrica. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência. A vítima foi socorrida inicialmente por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levou para o hospital.

De acordo com a Polícia de Rio Grande do Norte, André havia sofrido uma lesão na região torácica. O quadro de saúde dele inspirava cuidados.

O agente é lotado, atualmente no Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, situado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).