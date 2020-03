Delegado do Ceará capota carro quando retornava do aniversário do filho, em Mossoró/RN

O delegado da Polícia Civil do Ceará André Cícero Firmino da Silva sofreu um grave acidente na tarde deste domingo (29), na rodovia BR-304, em Mossoró, no Rio Grande do Norte (RN). Segundo a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Mossoró, o delegado perdeu o controle do veículo e capotou.

A polícia afirmou também que André viajava de Mossoró para sua residência em Fortaleza, após de participar do aniversário do filho. Atualemte, ele está lotado no Núcleo de Homicídios de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Após capotar, o automóvel ainda se chocou contra o muro de uma fábrica. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência. O delegado foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levou para um hospital particular de Mossoró.

Translado para Fortaleza

Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), foi solicitada para fazer o traslado do delegado para um hospital em Fortaleza. A transferência, depende de autorização da equipe médica de Mossoró.

Entre as lesões sofridas, uma das mais graves ocorreu na região torácica, informou a polícia do RN. O quadro clínico do delegado inspira cuidados.