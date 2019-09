Delegado de Ipueiras é investigado por abuso de autoridade após brigar em feira do município

O delegado de Ipueiras, município a cerca de 300 km de Fortaleza, está sendo investigado após denúncia de abuso de autoridade, e foi transferido de unidade. O homem se envolveu em uma briga com um feirante da cidade na manhã do último sábado (7).

A Polícia Civil apura o caso por meio da Delegacia de Assuntos Internos (DAI) da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).

Segundo um morador da região, que não quis ser identificado, o delegado havia realizado uma festa em casa na madrugada do último sábado (7), quando, por volta de 5h, seguiu até a feira do município, onde se envolveu em uma briga com um feirante. O delegado alegava ter sido “ameaçado”, relatou o morador.

A testemunha também disse que o delegado apresentava sinais de embriaguez e foi retirado do local escoltado por policiais.

A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria de Segurança do Ceará sobre o caso e aguarda retorno.