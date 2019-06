Delegacias não plantonistas de Fortaleza deixam de receber presos

Por meio de decisão da Polícia Civil, presos provisórios não serão mais mantidos sob custódia em delegacias não plantonistas de Fortaleza. O anúncio foi feito nesta terça-feira (11), quando duas unidades já tiveram os xadrezes desativados.

Ao todo, 16 delegacias passarão pela mudança. As últimas foram o 16º DP, no Dias Macêdo, e o 27º DP, no João XXIII. O espaço onde ficavam as celas servirão para a ampliação da área de atendimento à população.

A ação é considerada um ganho operacional e de reforço no trabalho investigativo, conforme aponta o delegado geral, Marcus Rattacaso. "Vamos colocar o efetivo da instituição voltado para a investigação policial que é o seu mister constitucional".

Confira a lista de delegacias adaptadas