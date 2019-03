Uma cuidadora de uma idosa de 82 anos foi presa suspeita de furtar objetos avaliados em quase R$ 50 mil da casa onde trabalhava no Bairro Meireles, em Fortaleza.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que dará mais detalhes sobre o caso em coletiva na manhã desta sexta-feira (8) no 2º Distrito Policial, na Aldeota.