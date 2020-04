Criminosos são presos após invadir supermercado, render vigilante e assaltar clientes, no João XXIII

Cinco criminosos invadiram um supermercado no Bairro João XXIII, em Fortaleza, renderam o vigilante e realizaram assalto no local. Os suspeitos foram presos momentos após a ação, ocorrida por volta de 20h desta segunda-feira (6). Eles foram encaminhados para o 10º Distrito Policial, delegacia plantonista da região.

O grupo estava em um carro tomado de assalto de um motorista de aplicativo nesta mesma noite no bairro. O motorista compareceu à delegacia para onde os suspeitos foram levados,e apresentava ferimentos na cabeça.

A polícia apreendeu o carro, três armas com munição e outros objetos roubados com os suspeitos. Uma das armas seria do vigilante rendido no estacionamento pelo grupo.

Os policiais foram até o local após uma pessoa que passava próximo ao supermercado perceber a ação criminosa e acionar a polícia. A Companhia de Policiamento de Trânsito do Policia Rodoviária Estadual (CPTRAN) e o Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) realizaram as prisões.

Um dos suspeitos tentou fugir com a chegada da polícia e se desfazer de uma das armas jogando o objeto embaixo de um caminhão, mas foi capturado. Segundo a polícia, um dos integrantes do grupo usa tornozeleira eletrônica.

No momento do crime, o comércio estava funcionando normalmente, já que está entre os estabelecimentos com permissão para abrir conforme o decreto estadual que define medidas emergenciais, como o fechamento de parte do comércio no Ceará, para conter o avanço do novo coronavírus.