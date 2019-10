Criminosos roubam dinheiro de agência bancária em Maracanaú

Criminosos assaltaram uma agência bancária, no bairro Pajuçara, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã desta quinta-feira (17). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos conseguiram fugir com dinheiro.

A SSPDS afirmou que a quadrilha se dividiu durante a ação criminosa. Enquanto três suspeitos entraram no local e anunciaram o assalto, rendendo o vigilante e funcionários, outros assaltantes ficaram do lado de fora, dando cobertura. A reportagem apurou que o grupo teria levado cerca de R$ 600 mil.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), investiga o caso, com o objetivo de capturar os suspeitos e recuperar o dinheiro. A Secretaria informou ainda que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) está em busca dos suspeitos, na região onde aconteceu o assalto.