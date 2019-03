Criminosos roubam carro e utilizam veículo para incendiar posto de combustível em Caucaia

Dois homens roubaram um carro, colocaram fogo no veículo e invadiram um posto de combustível localizado na CE-090, em Pacheco, no município de Caucaia, na noite desta terça-feira (22). A ação aconteceu por volta das 22 horas. O incêndio destruiu o veículo e atingiu parte do posto. Além do posto, criminosos incendiaram uma van no bairro Conjunto Palmeiras na manhã desta quarta-feira (23).

Conforme testemunhas, o carro usado no ataque criminoso foi roubado no Parque Leblon. Na ocasião, os suspeitos que estavam em uma motocicleta renderam um motorista de aplicativo e um deles dirigiu o veículo até um matagal, onde abandonou a vítima e seguiu para o posto de gasolina. O outro homem que participou da ação deu cobertura ao crime acompanhando todo o percurso de moto.

Ao chegar ao posto, o criminoso invadiu o local já com o carro em chamas. Ao tentar descer do veículo, o suspeito foi atingido pelo fogo e precisou ser socorrido pelo comparsa. Os dois fugiram de moto e ainda não foram localizados. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio. Funcionários e clientes estavam no posto de combustível no momento do ataque, mas não ficaram feridos. Além do veículo, o fogo atingiu bombas de combustível e o teto do posto.

O motorista de aplicativo que teve o carro roubado conseguiu pedir ajuda a uma viatura de polícia, que encontrou em uma estrada próximo ao local onde foi deixado e encaminhado para uma delegacia onde relatou o que teria acontecido.