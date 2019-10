Criminosos matam motorista e passageiro a tiros e ateiam fogo a caminhão em Alto Santo

O motorista e o passageiro de um caminhão com carregamento de lenha foram mortos a tiros e tiveram os corpos carbonizados em uma estrada carroçável próximo à CE-138, em Alto Santo, no interior do Ceará. Levantamentos iniciais não apontam relação entre os crimes e as ocorrências de incêndios criminosos registrados na última semana no estado.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), os dois homens, identificados como José Zildemario Moreira de Lima, 30 anos, e Jocélio Pereira Linhares, 43 anos, trafegavam por uma estrada de terra no distrito de Capão, quando foram abordados por criminosos. Foram, pelo menos, 40 tiros contra as vítimas.

Logo em seguida, os homens colocaram fogo no caminhão. Os corpos foram encontrados carbonizados, sendo um dentro do veículo e outro a poucos metros dali. De acordo com a polícia, uma das vítimas tentou correr após ser atingida pelos tiros, mas não conseguiu se livrar das chamas e tombou.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi chamada para debelar as chamas que atingiram o caminhão e parte da vegetação.

A Polícia Civil vai investigar a motivação do crime. Buscas já estão sendo realizadas na tentativa de prender os autores.