Criminosos matam jovem na frente da mãe e do irmão na Aerolândia

Criminosos mataram um jovem a tiros na frente da mãe e do irmão no cruzamento da rua Tenente Roma com rua do Piloto, no bairro Aerolândia, na noite desta quinta-feira (4).

Conforme a Polícia Militar, os suspeitos chegaram ao local que a vítima estava por volta das 22h30. Eles mandaram Jonas Pereira Braga sair de perto do irmão e atiraram contra ele.

Os disparos atingiram o jovem, que era conhecido como“Cebola”, na região da cabeça, peito e costas. Os suspeitos fugiram. A vítima tinha antecedentes criminais.