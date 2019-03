Criminosos incendeiam van no bairro Dias Macedo

Criminosos incediaram uma van na Rua Capitão João Ferreira Lima, no bairro Dias Macedo, por volta de 5h desta sexta-feira (25). Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada ao local e apagou as chamas. Já chegam ao 24º dia seguido os ataques criminosos no Ceará.

Segundo testemunhas, o veículo estava estacionado com sinais de abandono em frente à praça do bairro há cerca de um ano e, até a publicação, não foi identificado quem é o dono da van. Ainda de acordo com testemunhas, no local sempre ficam estacionados veículos.

Ninguém ficou ferido na ação.

Ataques no Ceará

Desde o dia 2 de janeiro, quando começaram as ações criminosas, ocorreram 250 ataques contra ônibus, carros, prédios públicos, prefeituras e comércios em 50 dos 184 municípios cearenses.A Secretaria da Segurança Pública do Ceará confirmou que 414 pessoas já foram detidas por envolvimento nas ações criminosas.