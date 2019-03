Criminosos incendeiam ônibus , tratores, e carro em posto de combustível na noite desta quinta-feira

A noite da quinta-feira (24) registrou pelo menos quatro ataques na Capital e na Região Metropolitana. Criminosos incendiaram dois ônibus, um no Bairro Pedras e outro em Maracanaú, tocaram fogo em tratores que estavam no Centro Social Urbano (CSU) César Cals, no Pici, e num veículo no Bairro Papicu. Ninguém ficou ferido nas ações.

O primeiro ataque foi registrado por volta de 21h20 num posto de combustível do Papicu. Um grupo assaltou os clientes que estavam na calçada da loja de conveniência e atearam fogo no veículo que estava estacionado no local. Os funcionários apagaram as chamas e a estrutura do posto não foi danificada.

No Bairro Pici, dois homens invadiram o prédio do CSU César Cals, localizado na Rua Coronel Matos Dourado, e incediaram dois tratores que estavam estacionados no local. As chamas foram apagadas por policiais militares e por moradores, que utilizaram baldes com água e conseguiram evitar que o fogo se espalhasse pelo prédio. O local está em obras. Lá será construído um novo Cuca.

Criminosos também incendiaram um micro-ônibus no Bairro Jardim Bandeirante, em Maracanaú, por volta das 22h. Segundo a Polícia Militar, o veículo foi abordado quando estava deixando funcionários de uma empresa na região. Seis homens armados saíram de um matagal e deram ordens para o motorista e os oito passageiros saírem. Os homens incendiaram o veículo e fugiram em seguida.

A última ocorrência também envolveu um ônibus. Suspeitos incendiaram o transporte coletivo que estava em frente ao condomínio Alameda das Palmeiras, no bairro Pedras. O fogo foi controlado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas ao local.

Ataques no Ceará

Desde o dia 2 de janeiro, quando começaram as ações criminosas, ocorreram 250 ataques contra ônibus, carros, prédios públicos, prefeituras e comércios em 50 dos 184 municípios cearenses. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) confirmou que 414 pessoas já foram detidas por envolvimento nas ações criminosas.

Denúncia

O Governo disponibilizou um número de WhatsApp para o qual as pessoas podem enviar informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. O número é (85) 98969.0182. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.