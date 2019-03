Criminosos assaltam farmácia e são presos no Bom Jardim após perseguição

Criminosos assaltaram uma farmácia e após perseguição policial foram presos na noite deste sábado (30). O assalto aconteceu na Avenida Perimetral, no bairro Henrique Jorge, e a perseguição acabou na Rua São Francisco, no bairro Bom Jardim. Quatro suspeitos foram capturados, dois deles foram atingidos durante tiroteio e encaminhados para unidade hospitalar.

De acordo com a Polícia Militar, os cinco renderam um motorista de aplicativo e usaram o veículo para conseguir realizar o assalto no estabelecimento comercial e fugir. Três adultos foram presos, um adolescente apreendido e um assaltante conseguiu fugir. O adolescente foi atingido de raspão no braço e um criminoso atingido na perna.

No assalto, o grupo levou uma quantia em dinheiro não revelada, além de bolsas, medicamentos e celulares de clientes e funcionários. Depois do assalto, as vítimas acionaram a polícia, que encontraram o carro roubado próximo ao local do crime. Com eles, foi apreendido um revólver calibre 22.

Muito abalado e assustado, o motorista do aplicativo não conseguiu conversar com a equipe do Diário do Nordeste no local da ação. Alguns objetos foram devolvidos às vítimas do assalto.