Criminosos abrem buraco em parede e arrombam cofre de oficina, no bairro Papicu

Criminosos, ainda não identificados, abriram um buraco na parede de uma oficina e arrombaram um cofre que guardava dinheiro e outros objetos de valor nesta terça-feira (12). O estabelecimento fica localizado na avenida Santos Dumont, no bairro Papicu.

O buraco foi feito exatamente na parede da sala da administração da oficina, onde estava escondido o cofre.

De acordo com uma fonte da empresa, que não será identificada, os criminosos conheciam o local, tendo em vista que o cofre não era visualizado facilmente, pois ficava escondido dentro de um móvel.

Os bandidos não apenas encontraram o cofre, como ainda passaram pelo buraco e o saquearam em um terreno ao lado. "O cofre não fica em um canto visível e a pessoa não mexeu em mais nada", disse. "[Ela] veio buscar o cofre", alega a fonte.

Segundo ela, dentro do cofre havia uma quantia de dinheiro em espécie, cheques de clientes, cartões de crédito, alguns talões de cheque da empresa e objetos pessoais.

Além de quebrar todas as gavetas do estabelecimento, os bandidos afastaram a câmera do circuito interno de segurança para o alto tão logo invadiram o local, evitando assim que as imagens do furto fossem captadas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) está à frente das investigações do furto qualificado.

Ainda segundo a Pasta, após registro do Boletim de Ocorrência (BO), foi instaurado um inquérito, e as diligências estão em andamento para identificar e localizar os suspeitos.

Outro arrombamento

Além do furto à oficina no Papicu, o 4° Distrito Policial (DP) apura uma denúncia de arrombamento a uma loja de móveis no bairro Dionísio Torres. Porém, segundo a Secretaria, nenhum BO sobre o caso foi registrado na unidade que cobre a região até o momento. O registro, segundo a polícia, é necessário para que haja a continuidade das investigações.

Denúncias sob sigilo

A população pode colaborar com os trabalhos investigativos repassando informações sobre o tráfico de drogas e de suspeitos que tenham envolvimento na atividade ilícita.

As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, para o (85) 3101-1137 , do 15° DP, ou para o (85) 3101-2047, do 4° DP. O Estado afirma garantir o sigilo e o anonimato.