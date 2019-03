Criminoso incendeia bomba de combustível em posto de Itarema

Um posto de combustíveis de Itarema, interior do Ceará, foi alvo de ataque na noite desta terça-feira (22). Câmeras de segurança mostram um homem se aproximando de uma das bombas de combustível e ateando fogo ao equipamento.

As chamas se espalham rapidamente, mas não houve explosão. Segundo o subtenente Josemar Lucas, que atua na região, a bomba não foi danificada.

Outro posto de combustível, em Caucaia, foi alvo de criminosos ainda na noite de terça. Dois homens roubaram um carro, colocaram fogo no veículo e invadiram o posto de combustível localizado na CE-090, no Pacheco. A ação aconteceu por volta das 22 horas. O incêndio destruiu o veículo e atingiu parte do posto.

Van, carros e posto incendiados

Um carro também foi incendiado na cidade de Pindoretama, Região Metropolitana de Fortaleza. Em Pacheco (Caucaia), dois homens roubaram um carro, colocaram fogo no veículo e invadiram um posto de combustível localizado na CE-090. Criminosos queimaram uma van durante a manhã desta quarta-feira (23), na Rua Oscarito, no bairro Conjunto Palmeiras.

Além das ações criminosas, o esquadrão antibombas foi acionado após uma suspeita de explosivos em um terminal de ônibus da capital na noite desta terça-feira (22). A violência no estado chegou ao 22º dia seguido.