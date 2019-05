Crimes violentos reduzem 46% durante Semana Santa; foram 29 mortes em todo o Estado

Os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) reduziram 46,3% no feriado da Semana Santa, afirmou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) nesta segunda-feira (22). Foram 29 homicídios este ano, contra 54 registrados no ano passado.

Fortaleza teve nove mortes esse ano, contra 21 em 2018. A Região Metropolitana registrou 13 casos, enquanto no ano passado foram 15. No Interior Norte as mortes passaram de nove para cinco; e por último, no Interior Sul, foram nove casos, em 2018, contra dois este ano.

Os Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs) também registraram uma queda: 49,1%. Passaram de 425 casos para 216, informou a SSPDS. E os furtos reduziram de 322 para 170.

Ainda de acordo com a secretaria, não houve registro de afogamentos fatais nas áreas monitoradas pelo Corpo de Bombeiros.

Mortes nas estradas

Já nas estradas, os números aumentaram. Foram 35 acidentes em rodovias estaduais neste feriado. Ao todo, seis mortes. Enquanto em 2018 o número de acidentes foi 29, com quatro mortes registradas.