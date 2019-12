Crianças da comunidade Lagamar, em Fortaleza, recebem presentes de Natal da Polícia Civil

Policiais civis realizaram uma ação diferente da rotina de investigações e crimes, na comunidade do Lagamar, no Bairro Aerolândia, em Fortaleza. Agentes do 4° Distrito Policial (DP), do Pio XII, entregaram mais de mil brinquedos para as crianças da região na manhã desta segunda-feira (23).

Conforme o policial civil, Jordão Santana, a ação de solidariedade, que aconteceu pela segundo ano, em 2019, foi responsável por realizar os desejos de diversas crianças da comunidade. “Esse ato nos faz ver que devemos valorizar o que temos. Estas pessoas são extremamente carentes, mas, graças a Deus, é o segundo ano desta ação, e a gente conseguiu aumentar o número de arrecadações e esperamos que próximo ano triplique esse número e a gente consiga atender cada vez mais pessoas da comunidade, disse.”

De acordo com Jordão, os brinquedos entregues, como bambolês, carrinhos, bonecas, dominós e jogos de dado, além de calçados, foram arrecadados por doações feitas por policiais da própria delegacia, empresários e outros civis.

O policial afirmou ainda que essa iniciativa por parte da Polícia tem a capacidade de mudar a percepção da sociedade em relação à imagem do corpo de segurança: “As pessoas têm a ideia de que a Polícia é truculenta, violenta, mas esse pensamento vem sendo mudado com essas atitudes comunitárias.”