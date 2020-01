Uma criança de 10 anos morreu após cair de um cavalo na noite deste domingo (20) na cidade de Itarema, Litoral Oeste do Ceará. De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, uma das linhas de investigação é de que o menino estava participando de uma corrida de cavalo no município.

Conforme a polícia, Francisco Fabiano dos Santos Rodrigues chegou a ser socorrido para um hospital da região, mas não resistiu.