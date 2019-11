Criança morre ao ser baleada com tiro de arma artesanal enquanto brincava em sítio, em Canindé

Uma criança morreu ao ser baleada com um tiro acidental, enquanto brincava com uma arma artesanal, na tarde deste sábado (16), na zona rural de Canindé, interior do Ceará. Um caseiro suspeito de ser o dono da arma foi detido. Outras duas crianças que participavam da brincadeira não ficaram feridas.

De acordo com a polícia, as três crianças brincavam em um sítio na comunidade de Ipueiras do Gomes, quando uma delas avistou uma arma artesanal e a pegou para brincar.

Durante a brincadeira, a arma disparou e atingiu a região da axila de um dos garotos. Ele não resistiu aos ferimentos.

O caseiro do sítio foi preso e conduzido para a delegacia de Polícia Civil de Canindé. A arma foi apreendida.