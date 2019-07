Criança morre afogada quando brincava com amigos no Rio Coreaú, em Camocim

Um menino de 11 anos morreu afogado na tarde dessa quinta-feira (18), no Rio Coreaú, no município de Camocim, a 360 quilômetros de Fortaleza. Segundo o Corpo de Bombeiros, Paulo Henrique Sousa brincava com outras crianças às margens do rio quando desapareceu. O corpo foi encontrado por um morador, que fez buscas com a própria canoa.

O garoto saiu de casa com o irmão para brincar sem que os pais percebessem. Moradores da localidade conhecida como "Km 5" informaram que a correnteza do Rio Coreaú estava forte no momento do acidente. Segundo familiares, a vítima pediu ajuda quando percebeu que não conseguia voltar e os amigos ficaram com medo de socorrê-lo. Dois adultos estavam próximos do local, mas acreditavam que se tratava de uma brincadeira.

Paulo Henrique cursava o 6º ano na Escola de Ensino Fundamental Carlos Trévia e dizia que queria ser jogador de futebol profissional Arquivo Pessoal

Paulo Henrique cursava o 6º ano na Escola de Ensino Fundamental Carlos Trévia e dizia que queria ser jogador de futebol profissional. O corpo do garoto foi levado à Coordenadoria de Medicina Legal da Pefoce de Sobral. O velório está previsto para a tarde desta sexta-feira, quando o corpo for liberado.

Orientação

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Sobral e Região Norte, major Roberto Moraes, o Rio Coreaú recebeu boa carga de água neste ano e a correnteza está mais forte, oferecendo mais riscos aos banhistas.

"Os pais precisam ter atenção redobrada no período das férias quando forem a locais de banho, como praia, rios, lagoas e açudes. Quando forem tomar banho, priorizar locais que tenham Guarda Vidas e buscar orientação para o melhor local para banho", alertou.