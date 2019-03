Criança de três anos morre ao cair do 11 º andar de prédio na Praia do Futuro 

Uma criança de três anos morreu após cair do 11º andar de um prédio residencial na Praia do Futuro, Fortaleza. O acidente aconteceu por volta das 13h30 desta segunda-feira (25).

Segundo as primeiras informações repassadas pela Polícia, a mãe da criança, identificada como Isio Gabriel Brasil, estava cozinhando, quando se deu conta da ausência do filho no apartamento, que não tinha tela de proteção.

Em choque, a mãe não teve condições de falar com a polícia e a Perícia Forense do Ceará (Pefoce). No apartamento, também estava a filha mais nova, com pouco mais de um ano, e a mais velha, de 11 anos.

Mãe tentou se jogar e foi contida pela filha

Mesmo abalada, a filha de 11 anos disse aos policiais que, ao perceber que o filho tinha caído, a mãe tentou se jogar, mas foi contida pela menina, que a segurou.