Criança de quatro anos é morta em tiroteio no Bairro Aerolândia

Um menino de quatro anos morreu ao ser atingido por tiros em uma vila no Bairro Aerolândia, na noite desta quarta-feira (25). A vítima é Júlio César da Silva Moreira, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Outras três pessoas também foram baleadas no local, mas foram socorridas. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Segundo um familiar da criança, que não quis ter o nome identificado, o menino brincava com outras crianças no fim de um beco, e rapazes conversavam no início da rua quando um carro passou. Os ocupantes do veículo, segundo ele, olharam a rua, seguiram e depois voltaram já atirando.

Júlio Moreira foi socorrido ao Instituto Doutor José Frota (IJF) pelos próprios familiares. No caminho, a família avistou uma ambulância que deu apoio ao socorro. No entanto, a criança não resistiu.

De acordo com a SSPDS, um inquérito policial foi instaurado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para investigar o caso e identificar os suspeitos.