Criança de oito anos morre de choque elétrico após ser atingida por fio solto em Caucaia

Um menino de oito anos de idade morreu eletrocutado, após um fio de energia cair sobre a perna dele, na manhã desta segunda-feira (9), no distrito de Caraussanga, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Conforme relatos, o menino ia encontrar o avô, acompanhado do irmão menor, quando foi atingido pelo um fio no momento em que ele passava em uma poça d'água.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (PCCE) foram acionadas para a região. O caso será investigado no 23º Distrito Policial (DP).

Em nota, a Enel Distribuição Ceará afirma "lamentar profundamente" o ocorrido e garante que "vai oferecer assistência à família da vítima e contribuirá com as autoridades na apuração das causas do acidente".