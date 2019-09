Criança de 6 anos é estuprada em Hidrolândia, e suspeito é padrasto de 17 anos

Uma criança de seis anos foi estuprada na noite da última quarta-feira (25) na zona rural de Hidrolândia, no Ceará. O principal suspeito é o padrasto da vítima, de 17 anos. A mãe da vítima chamou a polícia e o suspeito fugiu com a chegada das viaturas.

Segundo a Polícia Militar, a mãe da vítima mantinha relações com o suspeito há cerca de dez meses. Ela deixou a criança sob os cuidados do companheiro por volta de 17h de quarta. Ao voltar para casa, ela encontrou a filha com forte hemorragia na genitália e contatou o Conselho Tutelar da cidade.

A composição da Polícia Militar atendeu a ocorrência na residência por volta das 23h30. Os policiais não conseguiram encontrar o suspeito, que se escondeu em um matagal próximo à residência.

A vítima e a mãe compareceram à Delegacia Regional de Canindé para realizar o exame de corpo de delito e prosseguir com a acusação. A criança recebeu atendimento médico.

Segundo a Secretaria de Segurança, uma investigação está em andamento com o objetivo de localizar o suspeito.