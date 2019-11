Criança de 11 anos é encontrada morta em açude de Tamboril

Uma criança de 11 anos foi encontrada morta em um açude na localidade de Babosa, zona rural de Tamboril, na noite deste domingo (17).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os policiais perceberam indícios de afogamento no corpo do garoto. Contudo, a causa da morte está sendo investigada pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

A Polícia Militar esteve no local para a tender a ocorrência e a Delegacia Municipal de Tamboril está coordenando as investigações. Não há informações sobre quem achou o corpo do menino.