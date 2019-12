Criança de 10 anos é atingida por bala perdida durante execução em Barbalha

Uma criança de 10 anos foi atingida por uma bala perdida no Bairro Santa Terezinha, zona rural de Barbalha, no interior do Ceará, na noite da última terça-feira (17). O menino foi lesionado entre o pescoço e o maxilar e está hospitalizado no Hospital Regional do Cariri. O alvo dos atiradores era um homem, que foi morto na ação criminosa.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os policiais militares que atenderam à ocorrência foram informados que uma dupla em uma moto foi responsável pelo crime. O homem executado, Gilson Mário de Brito Gomes, de 30 anos, morreu no local. Ele tinha antecedentes criminais por furto e entrou na casa onde a criança estava para tantar escapar dos tiros.

Brincando com amigos

De acordo com os pais do menino, cujas identidades foram preservadas, ele estava brincando na casa de amigos, na mesma rua onde mora. "Nós estávamos aqui em casa, assistindo televisão. Quando foi uma 18h, começamos a ouvir uns 'papocos'. Achei que era uma bomba", conta o pai.

Quando eles ficaram sabendo que o filho havia sido atingido, a criança já estava sendo socorrida. O menino está hospitalizado e não corre risco de morte. "As crianças não podem pagar pelo erro de uma pessoa", relata a mãe.

A Polícia Civil segue em investigação para identificar e capturar os suspeitos.