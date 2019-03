Cresce 142% o número de motoristas flagrados com excesso de velocidade nas estradas federais

Aumentou 142% o número de condutores flagrados transitando com excesso de velocidade na Operação Carnaval do Ceará. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) e usam como comparação os registros de 2018 nas estradas fiscalizadas pelo órgão no Estado.

Neste ano, foram flagrados pelos radares 2.871 motoristas trafegando com excesso de velocidade nas rodovias federais cearenses durante os quatro primeiros dias da operação. Também foram autuados 188 motoristas por ultrapassagens em locais proibidos, condutas que potencializam o risco de acidentes graves e fatais.

Volta para casa

O foco da fiscalização da PRF continua sendo nas condutas responsáveis por elevados índices de letalidade. De acordo com o órgão, serão priorizadas ações preventivas para a redução de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, às ultrapassagens indevidas, ao não uso do cinto de segurança e ocorrências envolvendo motocicletas ou ciclomotores, infrações com índices elevados de letalidade no trânsito.

Planejamento da viagem

Segundo o inspetor da PRF-CE, Flávio Maia, o motorista deve se informar sobre as distâncias que vai percorrer, condições do tempo, pontos de parada, existência de postos de combustíveis e de restaurantes à beira da estrada. Ele afirma que o condutor "não pode esquecer da documentação pessoal e do veículo". Sob chuva, é difícil ver e ser visto. "Dirigir sob a chuva também requer atenção redobrada do condutor. Por isso, acenda os faróis, diminua a velocidade, aumente a distância para os demais veículos e nunca pare sobre a via", recomenda.

Revisão preventiva e descanso

A PRF-CE traz as seguintes recomendações para a segurnça de quem vai pegar a estrada: